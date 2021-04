Giulia Salemi | frattura dopo la caduta al GF Vip “L’ho scoperto solo ora”

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex gieffinahadi aver unaall’alluce dovuta ad unaall’interno della casa del Grande Fratello Vip.hadi essersil’alluceLa modella italo persianahada pochi giorni di avere unaall’alluce, dovuta ad unaall’interno della casa del Grande Fratello Vip. Circa sei mesi fa, al suo ingresso, la giovane influencer ha dovuto compiere una prova che consisteva tuffarsi in piscina. Ma proprio in prossimità di essa,è scivolata. Da questa, riportò una ferita al ...

Advertising

domenicalive : Pierpaolo Pretelli ha presentato il piccolo Leonardo a Giulia Salemi. Vediamo la sua sorpresa a #DomenicaLive - Radio105 : Ecco la video intervista di #giuliasalemi a #105takeaway ?? #GiuliaxRadio105 #PRELEMI - daniela11925 : RT @iosonoestanca: Giulia Salemi in versione Contessa???? #AuguriMTR #ruters #prelemi - chiara0028 : RT @tatiunpoansiosa: ecco una fancam su questa dea detta anche giulia salemi nella sua boss bitch era ergo post gf #prelemi - itsmc17 : RT @narottura: Porterei tutti i giorni dei fiori sulla lapide di Giulia Salemi con scritto 'Scemo chi legge“ #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Al termine dell'undicesima puntata del reality show la madre diè finita nuovamente in nomination alla stessa maniera di Vera Gemma. A dire la sua su quanto accaduto ci ha pensato Marco ..., la bella influencer italo persiana si è raccontata in una lunga intervista a cuore aperto sulle pagine di Diva e Donna Quello attuale persembra essere davvero un periodo ...Farbia Tehrani ha vinto il televoto all’Isola dei Famosi e la reazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha spiazzato i fan. Fariba Tehrani ieri sera ha rischiato di terminare la sua avventura all ...Giulia Salemi, la bella influencer italo persiana si è raccontata in una lunga intervista a cuore aperto sulle pagine di Diva e Donna Quello attuale per Giulia Salemi sembra essere davvero un periodo ...