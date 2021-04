Ginnastica artistica, Nicola Bartolini può essere ripescato per le Olimpiadi! Gli scenari e da cosa dipende (Di venerdì 23 aprile 2021) Nicola Bartolini potrebbe essere ripescato per le Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro ha concluso all’ottavo posto l’all-around degli Europei 2021, dove erano in palio due pass per i Giochi. A conquistarli, sulla pedana di Basilea, sono stati il russo Aleksandr Kartsev (non nominale in quanto la Russia è già ammessa con la squadra, dunque è una cosiddetta carta-Paese) e il turco Adem Asil (nominale, quindi sarà lui in prima persona ad andare alle Olimpiadi). Il sardo, che ha disputato un’eccellente gara e si è anche qualificato alla Finale di Specialità al corpo libero, è rimasto lontano quasi due punti dall’anatolico. Tuttavia il 25enne può ancora sperare in un biglietto per Tokyo! La situazione è estremamente complessa, a causa di un regolamento eccessivamente arzigogolato. Proviamo a spiegarla nel modo più semplice ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)potrebbeper le Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro ha concluso all’ottavo posto l’all-around degli Europei 2021, dove erano in palio due pass per i Giochi. A conquistarli, sulla pedana di Basilea, sono stati il russo Aleksandr Kartsev (non nominale in quanto la Russia è già ammessa con la squadra, dunque è una cosiddetta carta-Paese) e il turco Adem Asil (nominale, quindi sarà lui in prima persona ad andare alle Olimpiadi). Il sardo, che ha disputato un’eccellente gara e si è anche qualificato alla Finale di Specialità al corpo libero, è rimasto lontano quasi due punti dall’anatolico. Tuttavia il 25enne può ancora sperare in un biglietto per Tokyo! La situazione è estremamente complessa, a causa di un regolamento eccessivamente arzigogolato. Proviamo a spiegarla nel modo più semplice ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Ginnastica Artistica: Cuneoginnastica, buone prove a Biella A Biella si è svolto il campionato regionale silver di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia, seconda tappa del circuito individuale juniores e seniores. Per la Cuneoginnastica gareggiavano in queste due categorie le ...

Basilea 2021, Macchini dà spettacolo ed è subito finale Il ginnasta fermano Carlo Macchini di Chiara Giustozzi BASILEA (SVIZZERA) - Si è aperta questa mattina le gare valide le qualificazioni maschili agli Europei di Ginnastica Artistica. I primi a scendere in campo gara sono stati Nicola Bartolini e Stefano Patron , entrambi schierati sui sei attrezzi. Con ottime prestazioni, entrambi sono riusciti a centrare la ...

