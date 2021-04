Euro 2020, Giggs esonerato dal Galles: panchina affidata a Robert Page (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Galles ha esonerato Ryan Giggs dopo le accuse di violenza domestica che l’hanno travolto: panchina affidata a Robert Page Il Galles – avversario dell’Italia ad Euro 2020 – ha deciso di esonerare Ryan Giggs e affidare la panchina a Robert Page insieme ad Albert Stuivenberg. Decisione arrivata dopo le accuse di violenza domestica che hanno travolto l’ex capitano del Manchester United. «La Federcalcio Gallese ha preso atto della decisione del Crown Prosecution Service di procedere con l’accusa di Ryan Giggs, allenatore della squadra nazionale maschile. Alla luce di questa decisione, il FAW può confermare che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) IlhaRyandopo le accuse di violenza domestica che l’hanno travolto:Il– avversario dell’Italia ad– ha deciso di esonerare Ryane affidare lainsieme ad Albert Stuivenberg. Decisione arrivata dopo le accuse di violenza domestica che hanno travolto l’ex capitano del Manchester United. «La Federcalcioe ha preso atto della decisione del Crown Prosecution Service di procedere con l’accusa di Ryan, allenatore della squadra nazionale maschile. Alla luce di questa decisione, il FAW può confermare che ...

