Enea | microbi benefici al servizio di agricoltura e ambiente

(Di venerdì 23 aprile 2021) – “Riparare la Terra” con l’aiuto di‘benèfici’, in grado di migliorare resa e qualità delle colture, ma anche di contrastare l’impoverimento dei suoli, bonificare terreni contaminati e ridurre l’utilizzo di acqua, fertilizzanti e pesticidi ed anche per de-contaminare i suoli inquinati da attività estrattive. In occasione della Giornata Mondiale della Terra , incentrata su “Restore Our Earth” (ripariamo la Terra), ricercatori dell’hanno presentato i risultati di tre progetti (pubblicati su Microorganisms – MDPI) che prevedono l’utilizzo di comunità di microrganismi, per la rigenerazione sostenibile dei suoli. Ad oggi, infatti, circa 1/4 della superficie terrestre è già stata danneggiata e ogni anno vengono persi oltre 24 miliardi di tonnellate di terreno fertile, causando la perdita di produttività di circa il 25% della superficie ...