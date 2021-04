Ema promuove AstraZeneca | benefici superano rischi a tutte le età | ok anche a seconda dose

(Di venerdì 23 aprile 2021) L'Agenzia europea del farmaco scende di nuovo in campo per chiarire dubbi e perplessità sul vaccino. Innnanzitutto quello sul periodo che deve intercorrere fra la primae la. ...

L''raccomanda infatti di continuare a somministrare la seconda dose tra 4 e 12 settimane dopo la prima. Quanto al nesso fra il rischio di trombosi e il genere femminile, sostiene di essere in ...Così l'in una nota, in cui rileva che "i benefici della vaccinazione aumentano con l'aumentare dell'età e dei tassi di infezione". Quindi l'agenzia europea ha deciso di non limitare l'uso di ...È arrivato un nuovo pronunciamento dell’Ema sul vaccino AstraZeneca, ora denominato Vaxzevria. L’Agenzia europea dei medicinali ha approfondito gli studi dopo le segnalazioni di casi collaterali da ...La giornata si apre all'insegna delle polemiche tra Governo e Regioni a proposito del coprifuoco. Oggi verranno distribuite sul territorio italiano 184mila dosi di vaccino Janssen e 1,5 milioni di Pfi ...