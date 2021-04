E' ufficiale il divorzio tra Rousseau e M5s. Col caso Grillo altra incognita per il piano di Conte

(Di venerdì 23 aprile 2021) 'Scelta dolorosa ma inevitabile' si legge nella nota apparsa sul Blog delle Stelle, nella quale si preannunciano le vie legali per risolvere inziosi sul mancato versamento delle ...

'Scelta dolorosa ma inevitabile' si legge nella nota apparsa sul Blog delle Stelle, nella quale si preannunciano le vie legali per risolvere i contenziosi sul mancato versamento delle ...Ora è: Rousseau si separa dal Movimento 5 Stelle , dando così pieno compimento alla rottura dei ... il figlio del fondatore M5s annuncia ildefinitivo , il giorno dopo la scadenza ...Alessio Cerci e l'Arezzo divorziano ufficialmente: lo annuncia anche il club comunicando che il giocatore ha rescisso consensualmente il contratto in essere con scadenza a giugno 2023, avendo firmato ...Il divorzio tra Rousseau e il Movimento cinque stelle da oggi, dopo il post vergato dall’associazione sul Blog delle Stelle, è ufficiale. Un epilogo già scritto, in realtà. “Era nell’aria da parecchio ...