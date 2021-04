Da Sopravvissute la storia di Andrea Osvart: racconta l’amore tossico vissuto per aiutare le altre donne (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella prima puntata di Sopravvissute, in onda il 22 aprile 2021, Matilde d’Errico ha raccontato anche la storia di una donna molto famosa in Italia soprattutto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2008. Parliamo di Andrea Osvart, attrice ungherese di fama internazionale, modella e anche valletta nel Festival di Pippo Baudo al fianco di Bianca Guaccero. Andrea ha scelto Sopravvissute per raccontare la sua storia di dipendenza affettiva. Una storia d’amore tossico che per lungo tempo l’ha tenuta legata a un uomo che le aveva raccontato solo un mucchio di bugie. Andrea spiega alla conduttrice del programma di Rai 3. che tutto inizia in un momento per lei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella prima puntata di, in onda il 22 aprile 2021, Matilde d’Errico hato anche ladi una donna molto famosa in Italia soprattutto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2008. Parliamo di, attrice ungherese di fama internazionale, modella e anche valletta nel Festival di Pippo Baudo al fianco di Bianca Guaccero.ha sceltoperre la suadi dipendenza affettiva. Unad’amoreche per lungo tempo l’ha tenuta legata a un uomo che le avevato solo un mucchio di bugie.spiega alla conduttrice del programma di Rai 3. che tutto inizia in un momento per lei ...

