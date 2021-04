Covid Lombardia | Fontana | Da lunedì zona gialla

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - Non è ancora ufficiale ma da26 aprile ladovrebbe essere in. Lo ha detto il presidente di RegioneAttilio, a margine della visita all'hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, rispondendo alle domande dei cronisti. "I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Daindovremmo riavere un po' della nostra libertà e rientrare in, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma", afferma il presidente.

Da quello che sembra facilmente prevedibile, stanno entrando in zona gialla:, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte. Sperano anche Toscana, Marche, Molise ...I dati mostrano che laè al primo posto per somministrazioni effettuate ( 2.668.212 , l'... record di positivi per la seconda ondata di- 19: quali sono le cause? 22 Aprile 2021 Per ...(Adnkronos) - Non è ancora ufficiale ma da lunedì 26 aprile la Lombardia dovrebbe essere in zona gialla. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all'hub ...Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, si augura che il Governo accolta le istanze delle Regioni, in particolare sul coprifuoco. "Tutti si stanno impegnando per ...