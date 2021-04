Covid in Campania | oggi 1 970 positivi e 49 morti | l' indice di contagio sale al 10 | 02%

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, ipotesi zona gialla dal 26 aprile - VincenzoDeLuca : ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamen… - SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Se non ci muoviamo bene ci giochiamo l'estate' - antonellaa262 : Campania zona gialla da lunedì 26 aprile: è quello che dovrebbe essere deciso sulla base del monitoraggio dell’esam… - statodelsud : Covid Campania, ipotesi zona gialla dal 26 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

- Sono 1.970 i nuovi contagi da Coronavirus insecondo il bollettino di oggi, 23 ... I ricoverati in terapia intensivasono 146, mentre sono 1.513 i pazientinei reparti di ...L'anticipazione emerge dalla cabina di regia anti -riunita a Palazzo Chigi che, come ogni ... le Regioni che diventeranno gialle da lunedì sono Abruzzo,, Emilia Romagna, Friuli Venezia ...... campani hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19. Lo ha annunciato l’Unità di Crisi della Regione Campania. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.047.202 cittadini ...Tutte le altre Regioni – tra cui la Campania – e Province Autonome sono in area gialla ... ARCAVACATA (CS) – Per contribuire alla prevenzione e al contenimento dei contagi da Coronavirus, l’Università ...