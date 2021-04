Covid | in Campania la curva dei contagi non cala | quasi 2 mila nuovi casi 10% dei tamponi e 49 morti

(Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus in, dove sono stati effettuati 19.653molecolari e 6.686 antigenici. I decessi sono 49, per un totale da inizio pandemia pari a 6.144. I guariti invece sono 1.913 (in tutto 281.092). Lo rende noto l’Unità di crisi regionale. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 146 su 656, quelli di degenza 1.513 su 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vaccini, ordinanza di De Luca per le isole free Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, firma in giornata un'ordinanza sulle modalità della campagna vaccinale. Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 22 aprile dell'unità di Crisi regionale riporta 1.970 positivi su 19.653 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.970 positivi al