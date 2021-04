Covid Germania, 27mila casi e 265 morti in un giorno (Di venerdì 23 aprile 2021) In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 265 morti per coronavirus, portando il totale a 81.158, e 27.543 casi, per un totale di 3.245.253 contagi dall’inizio della pandemia. Lo ha riferito l’Istituto Robert Koch, secondo cui al momento l’incidenza dei casi è di 164 ogni 100mila abitanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 265per coronavirus, portando il totale a 81.158, e 27.543, per un totale di 3.245.253 contagi dall’inizio della pandemia. Lo ha riferito l’Istituto Robert Koch, secondo cui al momento l’incidenza deiè di 164 ogni 100mila abitanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - Agenzia_Italia : In Germania AstraZeneca sarà dato a tutti quelli che lo vorranno - myrtamerlino : Ieri in #Germania somministrate 738.000 dosi di #vaccino in un giorno. Settecentotrentottomila!!! Il resto sono chi… - italiaserait : Covid Germania, 27mila casi e 265 morti in un giorno - gioalbarosa : Anche i tedeschi protestano contro il coprifuoco imposto fino al 30 giugno -