Covid: Fontana visita hub vaccinali, 'ottima organizzazione' (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Continua il tour per i centri vaccinali del presidente della Lombardia del presidente Attilio Fontana. La prima tappa di oggi a Rancio Valcuvia, nel varesotto, per poi passare ad altri hub in provincia di Como e Lecco. "Anche qui - ha detto il governatore, durante la visita a Rancio Valcuvia - ho avuto modo di verificare una situazione di grande efficienza e di assoluta professionalità. Il comune denominatore di tutti gli hub vaccinali è l'organizzazione della rete: le componenti che fanno parte di questo modello, partendo dai sanitari per arrivare ai volontari, ma anche, come in questo caso, all'Esercito compartecipano al buon funzionamento del centro vaccinale con una gran voglia di sconfiggere il virus". Il centro vaccinale di Rancio Valcuvia, con la struttura della ...

