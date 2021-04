Campania, Lazio e Lombardia zona gialla, Puglia in bilico. Darsegna rossa, 4 arancioni. Rt a 0,81 (Di venerdì 23 aprile 2021) Scende ancora l'indice Rt nazionale di contagio del Covid in Italia e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge dall'ultimo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 aprile 2021) Scende ancora l'indice Rt nazionale di contagio del Covid in Italia e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge dall'ultimo...

