iconanews : Birmania: manifestazioni a Yangon, l'Asean stia con il popolo -

Agenzia ANSA

Sasa, indicato come ministro della Cooperazione internazionale e portavoce - sono benvenuti i vertici che possono contribuire a una soluzione della profonda crisi della, ma difficilmente ...... retaggio del recente passato della. Questo, ovviamente, ha messo in allerta le alte ... Immediatamente variepacifiche di protesta e scioperi si sono diffusi in tutto il paese, e ...(ANSA) - ROMA, 23 APR - A Yangon, la principale città della Birmania, è tornata in strada la protesta contro la giunta militare che ha preso il potere il primo febbraio. I manifestanti hanno marciato ...«A decidere l’esito della crisi in Myanmar sarà prima di tutto la dinamica interna, incarnata dagli uomini e dalle donne che sfidano disarmati i militari. Il rapporto di forze è proibitivo, ma non bis ...