Bassolino si candida p'apparì o p'apparà? Lo show da Peppe Iodice (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Antonio Bassolino, ma tu ti candidi a sindaco p'apparì o p'apparà? "p'apparà! Napoli sta abbastanza scassata". Alla domanda del comico napoletano Peppe Iodice, il candidato Bassolino non si è certo fatto trovare impreparato stasera, nel corso dello show "Peppy Night Fest" in onda su Canale 21. Anzi, se il rischio era quello di cadere nella trappola in cui finì nel 2013 Mario Monti quando fu ospite di Daria Bignardi alle "Invasioni barbariche", con un barboncino in mano battezzato Empy, l'empatia non è mancata all'ex governatore. Anche quando Peppe Iodice gli ha sistemato in testa un sombrero e lo ha trasformato in un componente dei Gipsy Fint. E quindi.

