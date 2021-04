Aggredita quando ero in Honduras Daniela Martani | rivelazione choc | Avrei lasciato l' Isola dei famosi

(Di venerdì 23 aprile 2021) Unaquella che, ex naufraga dell'dei, ha fatto sulle sue storie Instagram. Diversi video nei quali ha confessato che, poco dopo il suo approdo in, la sua cagnolina è stata. “Vi avevo detto che viraccontato cosa fosse successo alla mia cagnolina.ero all'è statada un pitbull sul collo”, ha spiegato in maniera provata l'ex concorrente del reality di Canale 5. La, però, ha detto di averlo saputo solo dopo la sua uscita dal programma. E una volta rientrata in Italia, si è subito preoccupata per il suo cane. Adesso, comunque, la cagnolina sta bene, stando a ...

Advertising

beteljeuse1969 : RT @SouadSbai: #RAMBOUILLET, MORTA LA #POLIZIOTTA ACCOLTELLATA: ANCORA ORRORE #ISLAMISTA? L'assalitore #tunisino avrebbe urlato #AllahAkba… - _fiorucci : RT @SouadSbai: #RAMBOUILLET, MORTA LA #POLIZIOTTA ACCOLTELLATA: ANCORA ORRORE #ISLAMISTA? L'assalitore #tunisino avrebbe urlato #AllahAkba… - SorryNs : RT @SouadSbai: #RAMBOUILLET, MORTA LA #POLIZIOTTA ACCOLTELLATA: ANCORA ORRORE #ISLAMISTA? L'assalitore #tunisino avrebbe urlato #AllahAkba… - marilenagasbar1 : RT @PersempreNadia: Si, quando mi riferisco a discarica, potrei riferirmi anche ad esseri umani che hanno intrapreso il viaggio della clan… - bb_1774 : RT @SouadSbai: #RAMBOUILLET, MORTA LA #POLIZIOTTA ACCOLTELLATA: ANCORA ORRORE #ISLAMISTA? L'assalitore #tunisino avrebbe urlato #AllahAkba… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredita quando

ilmessaggero.it

... quello che ha dimostrato sabato sera,è stato sfregiato da un sedicenne per aver preso le ...Per lo straordinario gesto che hai compiuto in difesa di una ragazza che veniva verbalmente...La funzionaria di polizia, 49 anni, è stataalla gola dall'uomo nel commissariato locale. ... " Gli stessi orrori si susseguono, la stessa infinita tristezzasi pensa ai parenti e ai ...Quando nel sottopasso si sono trovati la strada sbarrata da un operatore della Polizia locale, invece di fermarsi uno dei parcheggiatori ha aggredito violentemente l’agente facendolo rovinare a terra.Le indagini sono ancora in corso per cercare la terza persona aggredita al mercato rionale di Testaccio ... ai due indagati poiché non sussiste il pericolo di fuga. Da quanto si apprende dal gip del ...