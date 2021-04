25 aprile, Mario Draghi parteciperà alle celebrazioni in streming di Casa Cervi (Di venerdì 23 aprile 2021) Mario Draghi parteciperà alle celebrazioni in streaming del 25 aprile organizzate da Casa Cervi. Il presidente del consiglio, si legge sul sito del museo, sarà presente con un contributo video. Per il secondo anno consecutivo, l’istituto nato in memoria dei sette fratelli uccisi dai fascisti nel 1943 dovrà celebrare online la festa della Liberazione. E l’appuntamento tradizionale nel cortile della Casa dei Cervi a Gattatico, nelle campagne di Reggio Emilia, sarà sostituito da una staffetta di interventi. Oltre al premier infatti, ci saranno Don Luigi Ciotti di Libera, Gianfranco Pagliaruolo dell’Anpi e la vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein. La diretta inizierà intorno alle 10 del mattino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)in streaming del 25organizzate da. Il presidente del consiglio, si legge sul sito del museo, sarà presente con un contributo video. Per il secondo anno consecutivo, l’istituto nato in memoria dei sette fratelli uccisi dai fascisti nel 1943 dovrà celebrare online la festa della Liberazione. E l’appuntamento tradizionale nel cortile delladeia Gattatico, nelle campagne di Reggio Emilia, sarà sostituito da una staffetta di interventi. Oltre al premier infatti, ci saranno Don Luigi Ciotti di Libera, Gianfranco Pagliaruolo dell’Anpi e la vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein. La diretta inizierà intorno10 del mattino ...

