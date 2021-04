25 Aprile a Reggio Calabria | iniziativa alla Stele del Partigiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) del Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti “La progressiva scomparsa di quelle generazioni che sono state protagoniste delle lotte partigiane che hanno portato il nostro Paese e l’Europa interaliberazione dal nazifascismo, obbligano a ricordare, con sempre maggiore impegno, ciò che rappresenta il 25. Ed è ancora più importante coinvolgere i giovani ai quali trasmettere quei valori e quei principi che dal 251945 in poi hanno caratterizzato la vita politica e sociale del nostro paese e che, peraltro, sono stati sacramentati nella Carta Costituzionale scritta dai padri costituenti con l’intento di traghettare l’Italia ddittaturademocrazia e che può essere considerata lo scrigno dei valori più alti. Democrazia, Libertà, Giustizia, Solidarietà, ...

regginalife : Patrono di Reggio Calabria ~ San Giorgio ~ ? 23 Aprile ? - UispNazionale : RT @UispCalabria: UISP Reggio Calabria - Verso il 25 aprile: le iniziative e le proposte Uisp per celebrare la Festa della Liberazione in s… - CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Reggio Emilia (Km 138,2) e A1 Allacciamento A22 Mo… - reggiotv : A Reggio Calabria si svolgeranno tre iniziative, programmate dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio… - reggiotv : Reggio Calabria. Si inaugura lunedì 26 aprile al Museo diocesano di Reggio Calabria la Mostra Icone del… -

Ultime Notizie dalla rete : Aprile Reggio

... I cognomi dalla A alla C lunedì 26dalla D alla G martedì 27dalla H alla M mercoledì 28dalla N alla R giovedì 29dalla S alla Z venerdì 30Poste ...Ai fini di un confronto sulle misure disposte dal Decreto Legge del 22scorso in tema di ripresa delle attività economiche e sociali, si è svolta questa mattina in videoconferenza una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla ...Da lunedì 26 aprile 2021 sarà possibile prenotare l’appuntamento ... è il punto drive in, attivato nel Distretto di Reggio Emilia, dedicato alle persone con difficoltà di movimento, ma che possono ...La Provincia di Reggio Emilia informa che – nell’ambito dei lavori ... quarta tappa del Giro d’Italia Piacenza-Sestola – da lunedì 26 a mercoledì 28 aprile sarà chiusa al transito, per tratti di ...