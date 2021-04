Zitarosa | “Attività ristorative all’aperto | chiudere lungomare”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 aprile 2021) di Erika Noschese “ilcittadino, dal teatro Verdi a piazza della Concordia e via Trento per permettere ai bar e alledi poter sistemare all’esterno tavoli e sedie, come prevedono le norme nazionali anti covid per le regioni in zona arancione”. È la proposta avanzata dal consigliere del gruppo misto Giuseppeche, ieri mattina, ha avuto modo di parlarne anche con l’assessore al Commercio Dario Loffredo. Ad oggi, ci sarebbe il codice della strada che vieta iniziative di questo tipo ragion per cui, evidenzia il consigliere, si rende necessaria un’ordinanza del sindaco Vincenzo Napoli. “Salerno è una città turistica, dalla prossima settimana entra nel vivo della sua stagione estiva, avvantaggiata anche dal punto di vista del clima e ...