"Vi dico io come si cura il Covid a casa" (Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale dal 1987 e membro dell’Associazione Terapie domiciliari Covid-19, spiega come curare il Covid a casa Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea Mangiagalli, medi medicina generale dal 1987 e membro dell’Associazione Terapie domiciliari-19, spiegare il

Advertising

CarloCalenda : Ma ti dico la verità del body shaming a me frega poco. Ma ho dato uno sguardo ai commenti. Gestisce una comunità di… - borghi_claudio : @Theskeptical_ Uhhh se ce ne sono, c'è sempre qualcuno che vuole di più di quello che c'è ma, misteriosamente, se n… - BeppeSala : Io stanco? A @matteosalvinimi dico che chi come me ha sempre lavorato tanto ha molta resistenza e sa come gestire l… - FaNaTiKo10 : @Bea_Mary84 @Marco_viscomi Ma vedrai che la gente pur di uscire andrà a mangiare fuori tutta la sera.. Si creerann… - MariaRosaPira : @socratesmarino @myrtamerlino Tu leggi e traduci male dico o non sai leggere o le giri e le mescoli come ti pare -