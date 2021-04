Vangelo del giorno | Giovanni 6 | 44-51 – Audio e commento Papa Francesco

(Di giovedì 22 aprile 2021) Lo spunto deldel22 Aprile 2021, Giovedì: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. III Settimana di Pasqua – III Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo6,44-51 In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Nessuno può venire a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

donDeodato : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 22 aprile 2021. - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 22 aprile 2021. - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 22 aprile 2021. - eremodifamiglia : Il pane che 'ama' e dona la vita. (clicca qui sotto e leggi il Vangelo di oggi) - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 22 aprile 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

... che sottolinea: "Non ho avuto incertezze: ilci parla di Gesù che serve la vita, che ... Quello che possiamo fare per accelerare la somministrazionevaccino siamo pronti a offrirlo". Al ......a cui si riferisce Gesù neldi Matteo quando dice "Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parlerà male...San Agapito I, papa. Nasce in un famiglia aristocratica: vive sul Celio, vicino alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo ...TORRICELLA – La pandemia non ferma i festeggiamenti per il Santo patrono, San Marco. A Torricella, celebrazioni e momenti di comunione, fortemente voluti dal parroco don Antonio Quaranta e dall’Ammini ...