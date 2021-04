Vaccino Covid, Figliuolo: “Mettiamo in sicurezza over 65, poi le imprese” (Di giovedì 22 aprile 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Per quanto riguarda “le imprese, devono aspettare che arrivino delle quantità tali per cui Mettiamo in sicurezza gli over 70, arriviamo intorno ai 65 e poi si arriverà”. Così il commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, in visita al ‘hub’ vaccinale di Matera, rispondendo ai cronisti sui tempi delle vaccinazioni per le imprese. “Sto facendo gli incroci delle curve, li sto studiando. La decisione sarà presa a livello nazionale e ovviamente coinvolgerà il presidente del Consiglio ma vi dico che siamo vicini”. Figliuolo è accompagnato dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio. A riceverli il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. “A parte le dosi che sono già arrivate, 1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Per quanto riguarda “le, devono aspettare che arrivino delle quantità tali per cuiingli70, arriviamo intorno ai 65 e poi si arriverà”. Così il commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo, in visita al ‘hub’ vaccinale di Matera, rispondendo ai cronisti sui tempi delle vaccinazioni per le. “Sto facendo gli incroci delle curve, li sto studiando. La decisione sarà presa a livello nazionale e ovviamente coinvolgerà il presidente del Consiglio ma vi dico che siamo vicini”.è accompagnato dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio. A riceverli il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. “A parte le dosi che sono già arrivate, 1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid L'Ue vuole portare Astrazeneca in tribunale. Scoperto il componente che provoca la trombosi ...su un'azione legale" contro AstraZeneca per i tagli nelle consegne di vaccini anti - Covid previsti ...che " L'agenzia europea del farmaco Ema venerdì dovrebbe dare un nuovo parere sul vaccino di ...

Coop, Pedroni: "Bene riaperture centri commerciali nel week end, sono luoghi sicuri" ...più anche da parte dei giovani e questo è probabile che rimanga un comportamento anche post covid". ... dalle cassiere ai commessi, il vaccino rappresenta una sicurezza per loro e per gli stessi clienti"...

Vaccini, Covid-19 e trombosi: domande e risposte Fondazione Umberto Veronesi Vaccino, in attesa delle nuove dosi, autonomia per una settimana PERUGIA - Sono 256.731 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Umbria al 21 aprile. Per una autonomia, in attesa di nuovi rifornimenti, che al momento è di sette giorni al ...

Vaccini in Toscana, ecco le prime dosi Johnson&Johnson: pronto un nuovo click day Entro domani, venerdì 23, arriveranno in Toscana tutte le prime 11mila dosi del vaccino anti Covid della Johnson & Johnson dopo l'ok dell'Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco. Lo rende noto la Regione c ...

