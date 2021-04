Vaccini, la nuova previsione di Figliuolo: “A maggio in arrivo oltre 15 milioni di dosi” (Di giovedì 22 aprile 2021) “A parte le dosi in arrivo e già arrivate che sono 1 milione e mezzo di Pfizer e le prime 180 mila Johnson & Johnson, da 27 al 29 arriveranno a livello nazionale oltre 2 milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 al 4-5 maggio, ulteriori quasi 2 milioni e 600 mila dosi. E, per maggio, sono molto positivo perché le stime mi danno oltre 15 milioni di dosi“. Così il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, a Matera a margine della visita del punto vaccinale nei pressi dell’ospedale Madonna delle Grazie, assicura nuove imponenti scorte per il prossimo mese. Secondo il commissario, oggi in visita nella Basilicata anche per verificarne l’efficienza in tema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “A parte leine già arrivate che sono 1 milione e mezzo di Pfizer e le prime 180 mila Johnson & Johnson, da 27 al 29 arriveranno a livello nazionalee mezzo die poi dal 30 al 4-5, ulteriori quasi 2e 600 mila. E, per, sono molto positivo perché le stime mi danno15di“. Così il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo, a Matera a margine della visita del punto vaccinale nei pressi dell’ospedale Madonna delle Grazie, assicura nuove imponenti scorte per il prossimo mese. Secondo il commissario, oggi in visita nella Basilicata anche per verificarne l’efficienza in tema ...

Advertising

M5S_Camera : Con il G20 in programma il 21 maggio il nostro Paese ha un’occasione unica per indicare una nuova via su vaccini e… - Internazionale : La diplomazia dei vaccini. Le grandi potenze usano i vaccini per fini politici più che sanitari. Un errore che risc… - graziano_delrio : Inizia una fase nuova: 50 mln vaccini disponibili entro giugno, 76 % over 80 ha già avuto prima dose, entro giugno… - ilfattovideo : Vaccini, la nuova previsione di Figliuolo: “A maggio in arrivo oltre 15 milioni di dosi” - HotelCityMiMa : RT @Miti_Vigliero: Vaccini in ritardo e ospedali ancora pieni: i buchi neri che fermano le riaperture Il monitoraggio Fondazione @GIMBE mos… -