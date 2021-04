Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 22/04/21 (Di giovedì 22 aprile 2021) Io propongo di creare un gruppo di sostegno e di supporto per il povero Massimiliano Mollicone, eh. Penso che abbia realmente bisogno di qualcuno che gli stia accanto, lo rassicuri, e gli faccia capire che non è obbligato a scegliere Eugenia Rigotti e che se non gli piace non ha senso sforzarsi di farsela piacere perché è la prefe di Queen Mary, di Gianny Sperty, di Samantha Curcio, Giacomo Czerny, Ida Platano… Mario Draghi, Giuseppe Conte e Sergio Mattarella. Boh, non so voi ma a me il coattone ricciolone fa pure una sorta di tenerezza perché ormai lo vedo ingabbiato in quel tipico meccanismo Uominiedonniano in cui conduttrice, opinionisti, pubblico e passanti hanno già fatto la coppia e te la devi accollà perché te la devi accollà. Ora, per dire, ma qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi il senso da parte di Eugenia di star lì ad ascoltare i discorsi della De ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Io propongo di creare un gruppo di sostegno e di supporto per il povero Massimiliano Mollicone, eh. Penso che abbia realmente bisogno di qualcuno che gli stia accanto, lo rassicuri, e gli faccia capire che non è obbligato a scegliere Eugenia Rigotti e che se non gli piace non ha senso sforzarsi di farsela piacere perché è la prefe di Queen Mary, di Gianny Sperty, di Samantha Curcio, Giacomo Czerny, Ida Platano… Mario Draghi, Giuseppe Conte e Sergio Mattarella. Boh, non so voi ma a me il coattone ricciolone fa pure una sorta di tenerezza perché ormai lo vedo ingabbiato in quel tipico meccanismoedonniano in cui conduttrice, opinionisti, pubblico e passanti hanno già fatto la coppia e te la devi accollà perché te la devi accollà. Ora, per dire, ma qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi il senso da parte di Eugenia di star lì ad ascoltare i discorsi della De ...

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - BlogUomini : Beatrice Buonocore ex corteggiatrice di #uominiedonne piange la perdita della nonna. I fans si stringono a lei in q… - FBusbani : RT @LoPsihologo: 'parli così perché disprezzi gli uomini' è un modo per ridurre le donne al silenzio. #amorecriminale -