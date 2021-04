Trentola Ducenta, il sindaco chiude tutte le scuole: “Troppo alta soglia dei contagi” (Di giovedì 22 aprile 2021) Nuovo stop alle scuole di Trentola Ducenta. A deciderlo il sindaco del comune dell’agro Aversano, Michele Apicella. La misura è stata resa necessaria dalla crescita dei contagi registrata in questi giorni. Trentola Ducenta, chiuse tutte le scuole Il comune aveva già ritardato la ripresa delle lezioni didattiche in presenza dal 7 aprile al 12 aprile, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Nuovo stop alledi. A deciderlo ildel comune dell’agro Aversano, Michele Apicella. La misura è stata resa necessaria dalla crescita deiregistrata in questi giorni., chiuseleIl comune aveva già ritardato la ripresa delle lezioni didattiche in presenza dal 7 aprile al 12 aprile, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Trentola Ducenta: contagi covid oltre il 60% della media regionale -… - larampait : #Covid a #TrentolaDucenta: sindaco #Apicella chiude le scuole - PupiaTv : Trentola Ducenta – Scuola, rientro in classe per prime e seconde elementari e prime medie - larampait : Riapertura a scaglioni delle #scuole a #TrentolaDucenta - casertafocus : SCUOLA – Troppi contagi, a San Cipriano un’altra settimana di Dad. Ritorno in classe parziale a Trentola Ducenta e… -