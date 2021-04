Telegraph: Agnelli è quello uscito peggio dalla Superlega sul piano personale (Di giovedì 22 aprile 2021) Quale futuro è riservato agli uomini chiave nel progetto Superlega? È la domanda che si pone il Telegraph, analizzando la loro posizione. Per il quotidiano inglese è Andrea Agnelli ad uscirne peggio, almeno da un punto di vista personale: Ceferin era il padrino di sua figlia e ora lo ritiene una serpe, si è dovuto dimettere dall’Eca e per questo non lascerà la Juventus. Florentino Perez, presidente del progetto, è stata l’unica figura di rilievo ad aver affrontato pubblicamente la questione, discutendo di perdite e di calo di interessa tra i giovani. Anche Joel Glazer, presidente del Manchester United, non sembrerebbe avere intenzione di dimettersi dal proprio ruolo. Notevole il video con cui John Henry, proprietario del Liverpool, si sia assunto le responsabilità della scelta scusandosi con Klopp e i ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Quale futuro è riservato agli uomini chiave nel progetto? È la domanda che si pone il, analizzando la loro posizione. Per il quotidiano inglese è Andreaad uscirne, almeno da un punto di vista: Ceferin era il padrino di sua figlia e ora lo ritiene una serpe, si è dovuto dimettere dall’Eca e per questo non lascerà la Juventus. Florentino Perez, presidente del progetto, è stata l’unica figura di rilievo ad aver affrontato pubblicamente la questione, discutendo di perdite e di calo di interessa tra i giovani. Anche Joel Glazer, presidente del Manchester United, non sembrerebbe avere intenzione di dimettersi dal proprio ruolo. Notevole il video con cui John Henry, proprietario del Liverpool, si sia assunto le responsabilità della scelta scusandosi con Klopp e i ...

