Tamara Gorro in versione sexy angel | ali bianche e solo un lenzuolo a coprirla

Ultime Notizie dalla rete : Tamara Gorro

ilGiornale.it

(Instagram)non ha paura del freddo. La top model spagnola (è originaria di Segovia ), fidanzata di Ezequiel Garay (ora al Fatih Karagümrük), ha ammaliato i suoi follower ...Commenta per primo, la compagna del difensore argentino Ezequiel Garay non è nuova a queste...uscite. La bellissima modella si è infatti fatta fotografare completamente nuda, e lato B ben in mostra in ...Tamara Gorro in versione sexy angelo. La modella e moglie del difensore argentino Ezequiel Garay si è mostrata così, con ali angeliche ...