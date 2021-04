Superlega | il comunicato del Barcellona | “Rinunciare sarebbe stato un errore storico”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ilha pubblicato unsui propri canali ufficiali, esprimendo la propria posizione in merito alla. Di seguito quanto si legge nella nota. “Ilcondivide l’analisi effettuata dalla maggior parte dei grandi club del calcio europeo nel senso che è necessario attuare delle riforme strutturali destinate a garantire la sostenibilità finanziaria migliorando lo spettacolo che il mondo del calcio offre agli appassionati di tutto il mondo. In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione ha accettato, con urgenza, di far parte, in qualità di Club fondatore, della, una competizione la cui premessa è migliorare la qualità e l’attrattiva dello spettacolo che viene offerto a i tifosi di calcio. La decisione è stata presa con la convinzione che una presunta ...

DiMarzio : LIVE | #SuperLega, anche l’#Inter lascia il progetto: il comunicato - DiMarzio : #Superlega | Nuovo comunicato: dall'addio delle inglesi ai piani futuri - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, i giocatori del Liverpool su Twitter: 'Non ci piace e non vogliamo che succeda' #SkySport… - francescoargon1 : RT @1411nico: ?? Il #Barcellona ha accettato di entrare nella Superlega dopo l'assemblea dei soci. Nel comunicato ufficiale, inoltre, si leg… - KingLebronKobe1 : @scar15385 Tra perez ieri e nessun comunicato di smentita degli altri clubs, comunicato milan, parole di marotta,ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega comunicato

...ha fatto chiarezza sul caosdelle ultime ore e ha annunciato che resterà all'interno del progetto nonostante la rinuncia ufficiale delle inglesi e dell'Inter. Di seguito il...Nelufficiale il Club ribadisce di avere " una posizione chiara sulla questione della ... come potranno non essere guardati come "sudditi" del principale ispiratore della, Agnelli? ...La società catalana, poco fa, ha pubblicato un lungo comunicato ufficiale che ha come argomento principale la Superlega.Superlega Barcellona rilancia, il club afferma di sposare ancora in pieno il progetto. Una nota ufficiale riporta l'intenzione Blaugrana.