SuperLega, Florentino Perez insiste: 'Progetto non è morto. E Juve e Milan sono ancora dentro' (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Se pensate che la Super League sia morta, vi sbagliate di grosso'. Florentino Perez continua la sua fedele difesa della Super League europea nonostante la competizione separatista si sia sbriciolata ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Se pensate che la Super League sia morta, vi sbagliate di grosso'.continua la sua fedele difesa della Super League europea nonostante la competizione separatista si sia sbriciolata ...

