“Stiamo vaccinando le persone sbagliate, il virus non se ne andrà” dice Ilaria Capua (Di giovedì 22 aprile 2021) Secondo la rinomata virologa Ilaria Capua, in Italia le cose non stanno andando come dovrebbero perché sono state vaccinate le persone sbagliate. Getty Immages/Dan CharityIl numero dei contagi di Covid ha iniziato a scendere in misura anche importante. Non lo stesso può dirsi per il numero di decessi che, in proporzione, resta alto. Come alti restano i ricoveri nei reparti Covid ordinari e, soprattutto, nelle terapie intensive. Sulla questione è intervenuta Ilaria Capua, virologa italiana a capo un centro di ricerca presso la facoltà di medicina veterinaria dell’Università della Florida. La scienziata – riporta Fanpage – intervenendo a DiMartedì su La7, ha asserito senza troppi giri di parole la sua delusione in merito alla situazione in cui versa il nostro Paese. A suo dire le cose ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Secondo la rinomata virologa, in Italia le cose non stanno andando come dovrebbero perché sono state vaccinate le. Getty Immages/Dan CharityIl numero dei contagi di Covid ha iniziato a scendere in misura anche importante. Non lo stesso può dirsi per il numero di decessi che, in proporzione, resta alto. Come alti restano i ricoveri nei reparti Covid ordinari e, soprattutto, nelle terapie intensive. Sulla questione è intervenuta, virologa italiana a capo un centro di ricerca presso la facoltà di medicina veterinaria dell’Università della Florida. La scienziata – riporta Fanpage – intervenendo a DiMartedì su La7, ha asserito senza troppi giri di parole la sua delusione in merito alla situazione in cui versa il nostro Paese. A suo dire le cose ...

