Serie A oggi: Roma - Atalanta 1 - 1. Napoli - Lazio live (Di giovedì 22 aprile 2021) Serata di grande calcio con due posticipi di alta classifica, Roma - Atalanta e Napoli - Lazio , valevoli per la 32esima giornata di Serie A . Turno infrasettimanale che ha già visto ieri il pari ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Serata di grande calcio con due posticipi di alta classifica,, valevoli per la 32esima giornata diA . Turno infrasettimanale che ha già visto ieri il pari ...

Advertising

ZZiliani : Per la serie: la realtà supera sempre l’immaginazione, sul #CorrieredelloSport in edicola oggi #Agnelli svela tutti… - Agenzia_Ansa : Biden dovrebbe annunciare oggi una serie di sanzioni contro individui ed entità russi ed espulsioni di una decina d… - OptaPaolo : 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta i… - carbenzo : RT @ZZiliani: È ufficiale: ci prendono in giro e indirizzano le partite come vogliono. Ora sappiamo che il #VAR avrebbe dovuto dire a #Orsa… - _biancocelesti : Serie A TIM | Napoli-Lazio, i convocati di Gattuso: -