Scuola, le Regioni accusano il governo sulle regole. Cosa hanno fatto fino a oggi? Cronologia di un anno di tavoli inconcludenti su orari differenziati e trasporti (Di giovedì 22 aprile 2021) La Scuola riapre (di nuovo) senza tempi scaglionati. A quasi un anno dal primo documento del governo in cui si ipotizzava di differenziare gli orari di ingresso e uscita dagli studenti – elaborato dalla task force del Miur guidata da Patrizio Bianchi, poi diventato ministro -, il tema torna al centro della contesa tra governo e Regioni. L'intenzione iniziale di Mario Draghi, ufficializzata in conferenza stampa, era quella di riportare "completamente in presenza nelle zone gialle e arancioni" i ragazzi già da lunedì prossimo. Una promessa nata e morta nel giro di quattro giorni, perché in mancanza di un piano adeguato per evitare che la pressione sul trasporto pubblico aumenti eccessivamente i governatori hanno chiesto di procedere con gradualità, ...

