Scuola e coprifuoco, Regioni contro il governo. Fedriga: “Accordi cambiati in corsa”. Gelmini: “Sulla didattica in presenza previste deroghe” (Di giovedì 22 aprile 2021) Non c’è solo lo strappo della Lega che ieri sera si è astenuta in Consiglio dei ministri, ora anche le Regioni protestano contro il governo per il decreto sulle riaperture approvato nelle scorse ore. Sotto accusa, in particolare, l’accordo sul rientro a Scuola: l’esecutivo infatti, per le zone gialle e arancioni, ha deciso di garantire la “presenza in classe ad almeno il 70% degli studenti” e non solo al 60%. Una modifica che, secondo il presidente leghista della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga crea un “precedente molto grave”: “L’aver cambiato un accordo siglato con Regioni, Comuni e Province incrina la reale collaborazione tra Stato e Regioni”, ha detto a Radio KissKiss. Gli Accordi possono cambiare, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Non c’è solo lo strappo della Lega che ieri sera si è astenuta in Consiglio dei ministri, ora anche leprotestanoilper il decreto sulle riaperture approvato nelle scorse ore. Sotto accusa, in particolare, l’accordo sul rientro a: l’esecutivo infatti, per le zone gialle e arancioni, ha deciso di garantire la “in classe ad almeno il 70% degli studenti” e non solo al 60%. Una modifica che, secondo il presidente leghista della Conferenza delleMassimilianocrea un “precedente molto grave”: “L’aver cambiato un accordo siglato con, Comuni e Province incrina la reale collaborazione tra Stato e”, ha detto a Radio KissKiss. Glipossono cambiare, ha ...

Advertising

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA CORRIERE DELLA SERA: «COPRIFUOCO E SCUOLA, L’IRA DELLE REGIONI. FEDRIGA: 'GRAVE CAMBIARE IN CDM ACCORDI… - Corriere : Coprifuoco e scuola, la rabbia delle Regioni. Fedriga: «Grave cambiare in Cdm accordi già presi» - Adnkronos : #DecretoRiaperture, ira regioni su #coprifuoco e scuola. #congiuntifuoriregione - infoitinterno : Coprifuoco alle 22 e scuola, la rivolta delle Regioni contro Draghi: 'Sono stati cambiati dli impegni presi' - MariMario1 : RT @SecolodItalia1: Rivolta delle regioni su coprifuoco e scuola: “Così non va. Il governo non ha rispettato gli accordi” -