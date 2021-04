Roma-Atalanta 1-1, Veretout: “Possiamo fare male a tutte le squadre” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Se vogliamo giocare come fatto oggi, dobbiamo prendere gli avversari uomo contro uomo, vincere duelli e arrivare primi nelle seconde palle. Serve la giusta aggressività, dobbiamo dare tutto. Dobbiamo capire che Possiamo fare male a tutte le squadre. E oggi avremmo potuto vincere nel finale”. Lo ha detto Jordan Veretout dopo l’1-1 di Roma-Atalanta. Un risultato che può dare fiducia ai giallorossi in vista dei prossimi impegni: “Dobbiamo vincere a Cagliari perché ci mancano i tre punti. Vogliamo andare a Manchester con fiducia”, ha detto ai microfoni di Dazn prima di soffermarsi sul suo ruolo preferito: “Mi piace andare avanti e difendere. Voglio aiutare la squadra e posso fare tutti i ruoli ma preferisco partire più basso e propormi in ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) “Se vogliamo giocare come fatto oggi, dobbiamo prendere gli avversari uomo contro uomo, vincere duelli e arrivare primi nelle seconde palle. Serve la giusta aggressività, dobbiamo dare tutto. Dobbiamo capire chele. E oggi avremmo potuto vincere nel finale”. Lo ha detto Jordandopo l’1-1 di. Un risultato che può dare fiducia ai giallorossi in vista dei prossimi impegni: “Dobbiamo vincere a Cagliari perché ci mancano i tre punti. Vogliamo andare a Manchester con fiducia”, ha detto ai microfoni di Dazn prima di soffermarsi sul suo ruolo preferito: “Mi piace andare avanti e difendere. Voglio aiutare la squadra e possotutti i ruoli ma preferisco partire più basso e propormi in ...

