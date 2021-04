Ristoranti, pass e coprifuoco: cosa cambia dal 26 aprile col nuovo decreto (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo decreto sulle riaperture, in vigore dal 26 aprile al 31 luglio. Vediamo nel dettaglio le novità del provvedimento, dalla certificazione per gli spostamenti alla riapertura dei Ristoranti, passando per il ripristino delle zone gialle. Credit: Marco Di Lauro/Getty ImagesIl nuovo decreto-legge sulle misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali è stato approvato. Il Consiglio dei Ministri si è riunito sotto la presidenza di Draghi nella serata di mercoledì 21 aprile in una seduta-lampo durata circa 30 minuti. Confermate tutte le linee principali trapelate nelle ore precedenti dalla prima bozza del decreto. Come pronosticato, il provvedimento varato dispone il mantenimento ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri ha varato ilsulle riaperture, in vigore dal 26al 31 luglio. Vediamo nel dettaglio le novità del provvedimento, dalla certificazione per gli spostamenti alla riapertura deiando per il ripristino delle zone gialle. Credit: Marco Di Lauro/Getty ImagesIl-legge sulle misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali è stato approvato. Il Consiglio dei Ministri si è riunito sotto la presidenza di Draghi nella serata di mercoledì 21in una seduta-lampo durata circa 30 minuti. Confermate tutte le linee principali trapelate nelle ore precedenti dalla prima bozza del. Come pronosticato, il provvedimento varato dispone il mantenimento ...

Advertising

borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - RobertoBurioni : Secondo me l'idea del 'pass' è ottima. Impedire a chi rifiuta il vaccino i movimenti e l'ingresso nei bar e nei ris… - zazoomblog : Ristoranti pass e coprifuoco: cosa cambia dal 26 aprile col nuovo decreto - #Ristoranti #coprifuoco: #cambia - MichelaRoi : RT @davide_vecchi: Invece di discutere su un'ora in più di #coprifuoco perché non usare gli scontrini fiscali dei ristoranti come pass per… - albertinamarz8 : RT @davide_vecchi: Invece di discutere su un'ora in più di #coprifuoco perché non usare gli scontrini fiscali dei ristoranti come pass per… -