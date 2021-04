Putin, lo zar d'Arabia (Di giovedì 22 aprile 2021) Vladimir Putin ha un piano sempre più mirato per il Medio Oriente: rafforzare l'influenza russa nell'area, ridimensionando gli Stati Uniti e recuperando un ruolo da potenza globale. Con tutti i mezzi, dalla vendita di armi alla tecnologia energetica. E, ora, anche con il vaccino Sputnik. Vertice del G-20 in Argentina, novembre 2018. Vladimir Putin, in abito occidentale, sguardo sornione, incrocia Mohammed bin Salman. Il principe è in disparte, nella tradizionale dishdasha bianca, la testa coperta dalla kefiah a scacchi bianca e rossa. L'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi avvelena i rapporti con l'Occidente, i diplomatici europei e americani quasi lo evitano, e lui si guarda intorno irritato. Vede lo zar, i due si sorridono e si scambiano un «cinque» per la gioia dei fotografi. Un evento rivelatore. Da quel momento tutto diventa chiaro. Da ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 aprile 2021) Vladimirha un piano sempre più mirato per il Medio Oriente: rafforzare l'influenza russa nell'area, ridimensionando gli Stati Uniti e recuperando un ruolo da potenza globale. Con tutti i mezzi, dalla vendita di armi alla tecnologia energetica. E, ora, anche con il vaccino Sputnik. Vertice del G-20 in Argentina, novembre 2018. Vladimir, in abito occidentale, sguardo sornione, incrocia Mohammed bin Salman. Il principe è in disparte, nella tradizionale dishdasha bianca, la testa coperta dalla kefiah a scacchi bianca e rossa. L'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi avvelena i rapporti con l'Occidente, i diplomatici europei e americani quasi lo evitano, e lui si guarda intorno irritato. Vede lo zar, i due si sorridono e si scambiano un «cinque» per la gioia dei fotografi. Un evento rivelatore. Da quel momento tutto diventa chiaro. Da ...

Advertising

_fiorucci : RT @alexbardi22: @ImolaOggi @a_meluzzi Un solito ottimo e preciso Meluzzi, anche quando metteva in guardia dall'attaccare continuamente la… - alexbardi22 : @lameduck1960 @CriticaScient Solo chi ha gli occhi foderati di prosciutto può ancora non capire che il #Covid è sta… - alexbardi22 : @ImolaOggi @a_meluzzi Un solito ottimo e preciso Meluzzi, anche quando metteva in guardia dall'attaccare continuame… - riotta : RT @MattiaBBagnoli: Putin parla, RT lo dà su YouTube, e l’algoritmo suggerisce l’ultima inchiesta di ?@navalny? sulla dacia segreta dello z… - gmlavolpe : RT @DIABOLIK_7: non mi fate incazzare il lo Zar ragazzi...ma vi sembra il caso?! Ci manca pure questo ora! Non mi sembra il momento cazzo!… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin zar Clima: l'Ue punta a ridurre di almeno il 55% le emissioni entro il 2030 Il summit sarà aperto dal presidente americano Joe Biden e dallo zar Usa del clima John Kerry. Tra i leader che interverranno Vladimir Putin , Xi Jinping, Angela Merkel, Emanuel Macron e Ursula von ...

Per Putin non è Primavera a Praga. Retata di spie al servizio dello zar Lo scontro con l'intelligence di Vladimir Putin è un altro tassello che si aggiunge alla polveriera Ucraina, con uno stanziamento di truppe russe al confine orientale stimato dall'Ue fra le 100 e le ...

Vladimir Putin, zar di tutte le Russie (meno che del Caucaso) InsideOver Così muoiono i nemici dello Zar MOSCA - «Se ci fossero elezioni libere e regolari batteremo Putin. Non ho dubbi - aveva dichiarato lo scorso anno Navalny - ma il presidente russo è pazzo di soldi e di potere. Farà di tutto per riman ...

Lâ onda di Navalny sâ infrange sul muro di Putin Entornointeligente.com / MOSCA. â?” Lâ??onda promessa da Alexey Navalny si è infranta contro il muro della realtà eretto da Vladimir Putin, anche se Mosca ha risposto alla chiamata. Nel resto del Paes ...

Il summit sarà aperto dal presidente americano Joe Biden e dalloUsa del clima John Kerry. Tra i leader che interverranno Vladimir, Xi Jinping, Angela Merkel, Emanuel Macron e Ursula von ...Lo scontro con l'intelligence di Vladimirè un altro tassello che si aggiunge alla polveriera Ucraina, con uno stanziamento di truppe russe al confine orientale stimato dall'Ue fra le 100 e le ...MOSCA - «Se ci fossero elezioni libere e regolari batteremo Putin. Non ho dubbi - aveva dichiarato lo scorso anno Navalny - ma il presidente russo è pazzo di soldi e di potere. Farà di tutto per riman ...Entornointeligente.com / MOSCA. â?” Lâ??onda promessa da Alexey Navalny si è infranta contro il muro della realtà eretto da Vladimir Putin, anche se Mosca ha risposto alla chiamata. Nel resto del Paes ...