PlayStation e Firewalk Studios annunciano una nuova IP multigiocatore (Di giovedì 22 aprile 2021) Poco fa, tramite il PlayStation Blog, è stata annunciata la nascita di una nuova collaborazione tra PlayStation e Firewalk Studios per la realizzazione di una nuova IP AAA multigiocatore originale. Il team all’opera sul progetto conta, al proprio interno, professionisti che hanno lavorato a titoli di grande spessore, come Ryan Ellis, Game Director, il quale ha ricoperto il ruolo di Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 22 aprile 2021) Poco fa, tramite ilBlog, è stata annunciata la nascita di unacollaborazione traper la realizzazione di unaIP AAAoriginale. Il team all’opera sul progetto conta, al proprio interno, professionisti che hanno lavorato a titoli di grande spessore, come Ryan Ellis, Game Director, il quale ha ricoperto il ruolo di

Advertising

PlayStationIT : PlayStation e @FirewalkStudio annunciano una collaborazione per una nuova originale IP multigiocatore:… - Nextplayer_it : PlayStation e Firewalk Studios insieme per una nuova IP multigiocatore. - insidetgame : PlayStation e Firewalk Studios annunciano una nuova IP multigiocatore - zazoomblog : PlayStation e Firewalk Studios annunciano una nuova IP multigiocatore - italiatopgames : PlayStation e Firewalk Studios insieme per una nuova IP Multiplayer -