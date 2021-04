Piogge e temporali, da stasera scatta l’allerta meteo in Campania (Di giovedì 22 aprile 2021) A causa del previsto arrivo del maltempo, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania valevole a partire da questa sera. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania con criticità idrogeologica di colore Giallo per Piogge e temporali valevole dalla mezzanotte e per Leggi su 2anews (Di giovedì 22 aprile 2021) A causa del previsto arrivo del maltempo, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allertainvalevole a partire da questa sera. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allertaincon criticità idrogeologica di colore Giallo pervalevole dalla mezzanotte e per

Advertising

anteprima24 : ** Piogge e temporali in Campania, da stasera scatta allerta meteo ** - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Piogge e temporali allerta gialla in Campania - mattinodinapoli : Piogge e temporali allerta gialla in Campania - 3BMeteo : ??#DirettaMeteo previsioni #meteo prossime ore #22aprile - CronacaFlegrea : CAMPI FLEGREI/ Piogge e temporali, da mezzanotte scatta l’allerta meteo -