“Per 50 anni nessuna manutenzione”: chiuse le indagini sul Ponte Morandi di Genova (Di giovedì 22 aprile 2021) Si sono chiuse le indagini sul Ponte Morandi di Genova, il viadotto autostradale della A10 che crollò il 14 agosto del 2018 causando la morte di 43 persone. La Guardia di Finanza sta notificando oggi – giovedì 22 aprile – gli avvisi ai 71 indagati dopo l’inchiesta della Procura di Genova durata quasi tre anni. Due gli incidenti probatori: uno sullo stato di salute del viadotto al momento della tragedia e un secondo sulle cause vere e proprie del disastro che si è chiuso lo scorso febbraio. La perizia del professor Pier Giorgio Malerba e dell’ingegner Renato Buratti, consulenti della Procura di Genova, sulle cause del crollo descrivono “incoscienza”, “negligenza”, “immobilismo”, “comunicazioni incomplete, equivoche, fuorvianti”, “manutenzioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Si sonolesuldi, il viadotto autostradale della A10 che crollò il 14 agosto del 2018 causando la morte di 43 persone. La Guardia di Finanza sta notificando oggi – giovedì 22 aprile – gli avvisi ai 71 indagati dopo l’inchiesta della Procura didurata quasi tre. Due gli incidenti probatori: uno sullo stato di salute del viadotto al momento della tragedia e un secondo sulle cause vere e proprie del disastro che si è chiuso lo scorso febbraio. La perizia del professor Pier Giorgio Malerba e dell’ingegner Renato Buratti, consulenti della Procura di, sulle cause del crollo descrivono “incoscienza”, “negligenza”, “immobilismo”, “comunicazioni incomplete, equivoche, fuorvianti”, “manutenzioni ...

