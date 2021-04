Passaporto vaccinale: cosa è e come funziona la certificazione verde (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel nuovo Decreto anti Covid è contenuta anche l’introduzione di un “pass verde” per gli spostamenti. Uno strumento che prevede pene molto dure. Per chi trasgredisce, infatti, pare sia previsto addirittura il carcere. La “certificazione verde” per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso diventa così ufficiale, e a detta di alcuni anche controversa. Il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel nuovo Decreto anti Covid è contenuta anche l’introduzione di un “pass” per gli spostamenti. Uno strumento che prevede pene molto dure. Per chi trasgredisce, infatti, pare sia previsto addirittura il carcere. La “” per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso diventa così ufficiale, e a detta di alcuni anche controversa. Il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

VittorioSgarbi : Il passaporto “vaccinale”? La follia degli uomini è senza limiti. - borghi_claudio : Ohhh siete contenti? Il mio collegamento finisce e adesso vi beccate Cattaneo che vuole il passaporto vaccinale. #omnibusla7 - Agenzia_Ansa : Molti Paesi sono già aperti al turismo internazionale e altri lo stanno per fare, ma occorre avere un passaporto va… - AnnaMariaCastel : RT @FabioFranchi1: IMPORTANTE! Fino al 22/04 è aperta la consultazione pubblica della Commissione Europea sul passaporto vaccinale Green P… - Gingio5 : Questo per i fenomeni che parlano di passaporto vaccinale. Idioti allo stato puro, premi Nobel per IGNORANZA -