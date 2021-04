Nella Giornata della Terra tentiamo di salvare l’uomo | non c’è più tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’etimologiaparolasi riconduce alla radice indoeuropea tars-, ovvero ‘secco’. Per cuisignifica originariamente e letteralmente “materia asciutta” da contrapporsi alle acque checosmogonia antica costituivano buona parte dell’universo. Quando parliamo diquindi in realtà indichiamo quello che con maggiore precisione gli antichi definivano come “globocqueo”, il Pianetaformato di(secca) e di acqua. Sono i presupposti per potere generare la Vita, ma non sono ancora la Vita. È dalla loro fusione che nasce la Vita. La parola “Uomo” deriva dal vocabolo latino homo, strettamente legato al termine humus= “”, ma che, diversamente da “secca” indica ...