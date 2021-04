«Matrimonio a prima vista 6» | parlano Francesco e Martina | «E ora un figlio»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 aprile 2021) Da quando Francesca Musci e Stefano Protaggi hanno ufficializzato la fine della loro storia, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono ufficialmente diventati l’unica coppia di tutte le edizioni di Matrimonio a prima vista Italia a resistere dopo la messa in onda del programma, trasmesso in chiaro su Real Time e in streaming su Discovery+. «Una mezza responsabilità la sentiamo, ma non è che fai fatica. La prima cosa che deve importare è la coppia, la televisione viene dopo» spiega Francesco in collegamento video su Whatsapp insieme a Martina, tra un’incursione di Penny e Polpetta, i gatti di lei, e una menzione speciale a Lillo, il gatto di lui. «Il programma ci ha aiutato, ma la vita reale è un’altra cosa. Io Francesco non l’ho mai vissuto come il Francesco del programma, ma come il Francesco con cui ho fatto un’avventura insieme» riprende Martina completando la frase del marito.