“Ma davvero?!” Loredana Lecciso | da mesi scomparsa dalla tv Ora la notizia bomba | cosa si mormora nel mondo vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si torna a parlare del Grande Fratello Vip. Naturalmente la produzione sta seriamente pensando alla nuova edizione, anche se l’ultima è appena terminata. Ed è proprio Alfonso Signorini a rivelare di essere già al lavoro per mettere a punto la nuova edizione che dovrebbe tornare su Canale 5 il prossimo autunno. L’uomo ha anche confessato di star già pensando al cast del Grande Fratello Vip 6 e tra i tanti nomi c’è anche quello di Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso. Tuttavia Alberto Dandolo ha rivelato che gli autori del GF Vip starebbero cercando di convincere anche un altro grande nome…a partecipare: “Tra i personaggi più corteggiati dal Biscione c’è, come ogni anno,…” Beh dobbiamo dirlo,al GF Vip 6 sarebbe davvero un gran colpo per ...