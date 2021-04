Lombardia record, 65mila dosi al giorno (Di giovedì 22 aprile 2021) Vaccinazioni a ritmo accelerato in Lombardia. La Regione ha superato, ieri, con 65.661 dosi somministrate l'obiettivo di 51mila iniezioni giornaliere (357mila settimanali) fissato dal commissario ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) Vaccinazioni a ritmo accelerato in. La Regione ha superato, ieri, con 65.661somministrate l'obiettivo di 51mila iniezioni giornaliere (357mila settimanali) fissato dal commissario ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia record Lombardia record, 65mila dosi al giorno E ha anche raggiunto il traguardo della vaccinazione massiva prevista da Guido Bertolaso, coordinatore del piano vaccini in Lombardia, che punta a completare l'immunizzazione di tutti i lombardi ...

44° Giro d'Italia Giovani Under 23: sfida e palcoscenico per atleti e territori La gara prenderà il via con 5 tappe in Emilia - Romagna , proseguendo poi in Lombardia , Trentino , ... " un nuovo record olimpico " secondo il presidente del Comitato Olimpico internazionale (CIO) ...

Lombardia record, 65mila dosi al giorno leggo.it Lombardia record, 65mila dosi al giorno Vaccinazioni a ritmo accelerato in Lombardia. La Regione ha superato, ieri, con 65.661 dosi somministrate l’obiettivo di 51mila iniezioni giornaliere (357mila settimanali) fissato ...

Covid, rivoluzione in Lombardia: pronto test salivare come lecca-lecca Dalla Lombardia, infatti, arriva oggi la notizia di un importante passo in avanti in tema di controlli anti-Covid. Individuare subito i casi di Covid così da bloccare la diffusione del virus che tanti ...

