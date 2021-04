LIVE – Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: qualificazioni maschili (DIRETTA) (Di giovedì 22 aprile 2021) La DIRETTA testuale della seconda giornata agli Europei di Ginnastica artistica di Basilea 2021. In Svizzera si prosegue con le qualificazioni maschili, che si dipaneranno in tre distinte suddivisioni a partire rispettivamente dalle ore 10.00, 13.00 e 17.00. Gli azzurri vanno a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un’emozione. Segui il LIVE su Sportface IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA DIRETTA 09.55 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla DIRETTA testuale della seconda giornata della rassegna continentale: azzurri a caccia di un pass per Tokyo 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Latestuale della seconda giornata aglididi. In Svizzera si prosegue con le, che si dipaneranno in tre distinte suddivisioni a partire rispettivamente dalle ore 10.00, 13.00 e 17.00. Gli azzurri vanno a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un’emozione. Segui ilsu Sportface IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA09.55 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti allatestuale della seconda giornata della rassegna continentale: azzurri a caccia di un pass per Tokyo 2020 SportFace.

