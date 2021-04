LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Maresca divino 2° agli anelli! Finale vicina con Macchini e Bartolini (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON Bartolini E PATRON 16.45 Salvatore Maresca, presentatosi da outsider agli anelli, ha letteralmente fatto saltare il banco nella sua disciplina prediletta. Il 27enne campano ha eseguito brillantemente la sua prova: i giudici lo hanno premiato con un roboante 14.933 (6.2 il D Score, 8.733 per l’esecuzione e si è inserito in seconda posizione provvisoria. Meglio dell’azzurro ha fatto solo il fuoriclasse greco Eleftherios Petrounias (15.366, 6.3 la nota di partenza per il Campione Olimpico). Alle spalle del nostro portacolori si sono dovuti accomodare il solido austriaco Vinzenz Hoeck (14.766) e soprattutto il turco Ibrahim Colak (14.733 per il Campione del Mondo). 16.40 Non ci sono stati inserimenti nelle posizioni che ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CONE PATRON 16.45 Salvatore, presentatosi da outsideranelli, ha letteralmente fatto saltare il banco nella sua disciplina prediletta. Il 27enne campano ha eseguito brillantemente la sua prova: i giudici lo hanno premiato con un roboante 14.933 (6.2 il D Score, 8.733 per l’esecuzione e si è inserito in seconda posizione provvisoria. Meglio dell’azzurro ha fatto solo il fuoriclasse greco Eleftherios Petrounias (15.366, 6.3 la nota di partenza per il Campione Olimpico). Alle spalle del nostro portacolori si sono dovuti accomodare il solido austriaco Vinzenz Hoeck (14.766) e soprattutto il turco Ibrahim Colak (14.733 per il Campione del Mondo). 16.40 Non ci sono stati inserimenti nelle posizioni che ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Bartolini show al corpo libero, primo posto! In testa nell'all-… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche. Si parte con Bartolini e Patron -… - infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: battagli finale contro Iordache l’Italia vuole il pass olimpico… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio pronte per la caccia olimpica! -… -