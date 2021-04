Licenziata in gravidanza. Ora il Giudice la reintegra (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è tutta la soddisfazione per un reintegro e insieme l’amarezza che si debba ancora una volta passare dai tribunali per vedere affermato in certi ambienti di lavoro, i diritti di lavoratrici e donne anche se in gravidanza. E’ il primo commento di Tiziana Ronsisvalle, segretaria della FP CGIL di Taranto, dopo la sentenza che solo pochi giorni fa il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ha emesso, a seguito di un ricorso patrocinato dall’avv. Luca Bosco in favore di una giovane donna rimasta esclusa da un cambio d’appalto al terzo mese di gravidanza. La lavoratrice si chiama Ilaria e per anni ha lavorato per la cooperativa Panacea che nell’ambito di Manduria si occupava di assistenza integrata domiciliare a persone non autosufficienti.Ilaria a gennaio 2020, proprio mentre si discuteva di un contratto ponte che avrebbe assicurato la continuità del ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è tutta la soddisfazione per un reintegro e insieme l’amarezza che si debba ancora una volta passare dai tribunali per vedere affermato in certi ambienti di lavoro, i diritti di lavoratrici e donne anche se in. E’ il primo commento di Tiziana Ronsisvalle, segretaria della FP CGIL di Taranto, dopo la sentenza che solo pochi giorni fa il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ha emesso, a seguito di un ricorso patrocinato dall’avv. Luca Bosco in favore di una giovane donna rimasta esclusa da un cambio d’appalto al terzo mese di. La lavoratrice si chiama Ilaria e per anni ha lavorato per la cooperativa Panacea che nell’ambito di Manduria si occupava di assistenza integrata domiciliare a persone non autosufficienti.Ilaria a gennaio 2020, proprio mentre si discuteva di un contratto ponte che avrebbe assicurato la continuità del ...

