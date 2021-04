Isola Dei Famosi: Ecco I Nuovi Naufraghi! (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Isola dei Famosi che si sta rivelando un flop, annuncia l’ingresso di Nuovi naufraghi per tentare di risollevare le sorti del programma! Vuoi scoprire di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli! Corre ai ripari la produzione dell’Isola dei Famosi che visti gli ascolti flop che sta registrando, ha pensato a una nuova strategia per risollevare le sorti del programma. Dopo l’abbandono volontario di ben 3 concorrenti, incrementare il gruppo si rende una scelta necessaria. I tre naufraghi ad aver detto addio al reality sono Brando Giorgi, Beppe Braida ed Elisa Isoardi. Brando Giorgi è stato costretto a rinunciare al gioco per un problema all’occhio. Tornato in Italia, l’attore si è dovuto sottoporre a un delicato intervento ma, come confermato da lui stesso sui social, il peggio è ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 22 aprile 2021) L’deiche si sta rivelando un flop, annuncia l’ingresso dinaufraghi per tentare di risollevare le sorti del programma! Vuoi scoprire di chi si tratta?tutti i dettagli! Corre ai ripari la produzione dell’deiche visti gli ascolti flop che sta registrando, ha pensato a una nuova strategia per risollevare le sorti del programma. Dopo l’abbandono volontario di ben 3 concorrenti, incrementare il gruppo si rende una scelta necessaria. I tre naufraghi ad aver detto addio al reality sono Brando Giorgi, Beppe Braida ed Elisa Isoardi. Brando Giorgi è stato costretto a rinunciare al gioco per un problema all’occhio. Tornato in Italia, l’attore si è dovuto sottoporre a un delicato intervento ma, come confermato da lui stesso sui social, il peggio è ...

