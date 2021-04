Isola dei famosi, attacco alla Persia: “È una iena” (Di giovedì 22 aprile 2021) Che cosa pensa Karina Cascella, opinionista di Barbara d’Urso, della naufraga del’Isola dei famosi Valentina Persia? La veracità iniziale della comica sta diventando stucchevole e la Cascella non la trova minimamente simpatica. Anzi, la ritiene una vera e propria iena… Chi ce l’ha su con Valentina Persia, naufraga dell’Isola dei famosi? Diverse persone, in effetti. Il suo modo di fare piuttosto arrogante, in scia con quello di Gilles Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) Che cosa pensa Karina Cascella, opinionista di Barbara d’Urso, della naufraga del’deiValentina? La veracità iniziale della comica sta diventando stucchevole e la Cascella non la trova minimamente simpatica. Anzi, la ritiene una vera e propria… Chi ce l’ha su con Valentina, naufraga dell’dei? Diverse persone, in effetti. Il suo modo di fare piuttosto arrogante, in scia con quello di Gilles Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Paolaromagnoli4 : @IsolaDeiFamosi Ma chi accetta più dei VERI FAMOSI ad andare all’isola???!!! NESSUNO - VelvetMagIta : #IsoladeiFamosi, #Akash ha abbandonato per colpa di #ElisaIsoardi? La confessione dell'ex naufrago ????… -