Il piano americano per riscrivere l’agenda internazionale sul clima

Dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030. È a questo che mira il piano climatico di Joe Biden, un progetto con cui il presidente degli Stati Uniti intende riaffermare la leadership americana sui cambiamenti climatici, raddoppiando di fatto l'impegno assunto dall'amministrazione Obama. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo sarà indispensabile liberare tutti i settori dell'economia da petrolio, gas e carbone. L'appuntamento cade in occasione della 51esima giornata dedicata alla Terra, un buon momento per il vertice virtuale di due giorni sul clima che Biden ha desiderato tenere insieme ad altri 40 leader mondiali ma anche altre figure di rilevanza internazionale come Papa Francesco e il presidente della Banca Mondiale David Malpass.

